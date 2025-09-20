В частности, пенсионное обеспечение сотрудников таможенной службы России и республики будет на паритетной основе

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Южная Осетия подписала соглашения с Абхазией и Россией по сотрудничеству в сферах торговли, инвестиционной деятельности, спорта, туризма. Соглашения подписаны в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале, передает корреспондент ТАСС.

С Абхазией соглашение касается торговли товарами, сотрудничества в области инвестиционной деятельности и установлении побратимских связей между Сухумом и Цхинвалом.

С Россией подписано соглашение, по которому пенсионное обеспечение сотрудников таможенной службы России и Южной Осетии будет на паритетной основе. Также соглашение о сотрудничестве заключили североосетинский туроператор "Мамисон тревел" и турагентство "Борджнис".

Кроме того, боец Джефф Монсон и Комитет по молодежной политике и спорту Южной Осетии заключили соглашение на открытие первой спортивной школы бойца в республике.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 35-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".