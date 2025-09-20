Делегация планирует продолжить диалог с целью скорейшего заключения взаимовыгодного соглашения

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял посетит 22 сентября Вашингтон для участия в переговорах по заключению индийско-американского торгового соглашения. Об этом сообщил Минпромторг Индии.

Как указало ведомство, в ходе визита 16 сентября в Индию американской делегации из офиса торгового представителя Соединенных Штатов состоялось обсуждение "различных аспектов торговой сделки и было принято решение активизировать усилия на этом направлении".

"В продолжение этих обсуждений делегация во главе с министром торговли и промышленности Шри Пиюшем Гоялом посетит Соединенные Штаты для проведения встреч с американской стороной 22 сентября 2025 года. Делегация планирует продолжить диалог с целью скорейшего заключения взаимовыгодного торгового соглашения", - отметили в Минпромторге.

Ранее на брифинге официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал позитивным состоявшийся 16 сентября раунд торговых переговоров Нью-Дели и Вашингтона в индийской столице. Южноазиатскую республику посетила американская делегация во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем. По словам Джайсвала, переговоры охватывали различные аспекты торговой сделки, стороны также приняли решение активизировать усилия по скорейшему заключению взаимовыгодного торгового соглашения.

Нью-Дели и Вашингтон начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита премьер-министра республики Нарендры Моди в США. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для переговоров.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.