Министр экономического развития РФ также отметил необходимость привлечения крупных инвесторов для создания новых производств

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Зарплаты в Южной Осетии планируется увеличить на 60% до 2030 года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников журналистам в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

"Сейчас у нас в фокусе - формирование программы совместной на 2026-2030 гг. (госпрограммы социально-экономического развития республики на 2026-2030 гг. - прим. ТАСС). Мы ставим там несколько задач, но главное, конечно, это существенное улучшение показателей. Но показатель добавленной стоимости мало кому что скажет, а главное ведь - заработная плата - стоит задача на 60% ее к 2030 году увеличить. Уровень заработной платы в Южной Осетии достаточно сильно отстает в том числе от своих соседей", - сказал он.

По словам министра, рост заработной платы - это рост частных инвестиций, при этом они должны быть двух типов. В основе экономики должны лежать местные инвестиции, местные предприниматели. "Поэтому важно развивать малый и средний бизнес, компенсации на части затрат", - отметил он.

Он также отметил необходимость привлечения крупных инвесторов для создания новых производств. В Южной Осетии за последние годы порядка 6 крупных проектов реализовано почти на 3 млрд рублей.

"Систему администрирования налогообложения тоже надо формировать, совершенствовать с тем, чтобы местные инвестиции превращались в местные налоги. Чтобы бюджет Южной Осетии большей долей пополнялся за счет местного бизнеса. Это даст ресурсы по решению многих вопросов", - заключил Максим Решетников.

Форум проходит в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем принимают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.