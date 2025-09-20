В РБК рассказали как будет выглядеть точный маршрут ВСМ Москва - Санкт-Петербург

По данным издания, магистраль может состоять из 16 станций

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург может состоять из 16 станций, 14 из которых составляют пассажирские. Об этом сообщил РБК.

Согласно информации издания, проект ВСМ состоит из девяти этапов с учетом нулевого в Санкт-Петербурге. Заключительный этап проекта - Москва-Алабушево.

По данным РБК, пассажирскими станциями магистрали могут стать Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный и Санкт-Петербург Главный. На маршруте также предполагается создание технических станций Тигода в Новгородской области и Горки в Тверской области.

Как пишет издание, в районе станции Петербургского метро Обухово планируют сделать депо для обслуживания поездов.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.