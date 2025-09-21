Сотрудники работают в том числе и над обеспечением станции водой, заявил Юрий Черничук

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 21 сентября. /ТАСС/. План по потенциальному переводу Запорожской АЭС в режим генерации успешно выполняется, включая самые острые вопросы - обеспечения водой для охлаждения реакторов и внешнего энергоснабжения. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Работа идет по всем пунктам плана. По таким направлениям, как персонал и лицензии, она более заметна. Что касается других вопросов, они пока не так очевидны, но работа ведется по всем направлениям. Речь, в частности, о том, что у всех на слуху, - об обеспечении станции электроснабжением, о линиях связи, необходимых для генерации, о гидротехнических сооружениях и поддержании уровня воды, требуемого для функционирования объекта. Работы ведутся по всем этим направлениям", - сказал Черничук.

18 февраля глава Росатома Алексей Лихачев заявил ТАСС, что по его распоряжению готовится большая программа ввода в действие ЗАЭС. Позднее он сообщал, что госкорпорация уже подготовила комплексный план по поэтапному вводу ЗАЭС в эксплуатацию, он проходит согласование в правительстве РФ. При этом Лихачев подчеркнул, что программа может быть реализована только при снятии военных угроз со стороны ВСУ.

План включает получение лицензий на эксплуатацию энергоблоков и работу персонала, проведение ремонтных и восстановительных работ, обеспечение стабильного водоснабжения и внешнего электроснабжения, работу с топливом, создание системы выдачи электроэнергии и расчет потребительских мощностей по географии.