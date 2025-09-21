Лидерами по популярности в период с января по конец августа на вторичном рынке стали электрокары марок Zeekr, Tesla, Nissan и модели HiPhi Z, Tesla Cybertruck, говорится в исследовании "Авито. авто"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спрос на подержанные электромобили в Москве с начала 2025 года увеличился на 48,6%. При этом доля таких авто по итогам января - августа в столице составила более четверти (26,7%) относительно всех электрокаров в РФ. Об этом говорится в исследовании "Авито. авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным "Авито авто", чаще всего электрокары с пробегом встречаются в Москве: доля таких авто здесь составила 26,7% относительно всех электромобилей в стране. <…> С начала года спрос на электрокары с пробегом в Москве вырос на 48,6%", - сказано в исследовании.

В рейтинге регионов по количеству электромобилей с пробегом Краснодарский край (9,6%) занял вторую позицию, Московская область (8,2%) - третью. В пятерку также попал Санкт-Петербург (7%).

Лидерами по популярности в период с января по конец августа на вторичном рынке стали электрокары марок Zeekr, Tesla, Nissan и модели HiPhi Z, Tesla Cybertruck. При этом максимальный прирост спроса показали Xiaomi (+93,7%) и Voyah (+87,3%), а среди моделей выделились Voyah Free и Xiaomi SU7, спрос на которые удвоился.

"Мы видим, что рынок электромобилей с пробегом в России продолжает активно развиваться: спрос покупателей заметно растет, а география предложения расширяется. Такие авто набирают популярность не только в крупных городах: положительная динамика наблюдается и в других регионах страны. Это говорит о том, что сегмент становится более массовым и доступным для российских автовладельцев", - отметил директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев, слова которого приводятся в исследовании.