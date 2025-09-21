На танкер набрали новую команду, однако пока судно остается в порту Мурманска

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Экипажу танкера Unity, который в начале сентября задержали в порту Мурманска из-за долгов по зарплате и проблем с документами, полностью выплатили задолженность по заработной плате. Об этом сообщил ТАСС представитель новой команды танкера.

"Все выплатили полностью, никто не обижен, все счастливые и довольные уехали домой", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на танкер была набрана новая команда, которая готовит Unity к новому рейсу, однако пока судно остается в порту Мурманска.

О задержании танкера Unity из-за долгов по зарплатам морякам, проблем с контрактами и судовыми документами сообщалось 1 сентября. Общая сумма задолженности перед моряками на середину августа составляла 4,9 млн рублей и $28,5 тыс.