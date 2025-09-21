В Германии заявили о стагнации в экономике страны с 2019 года

Глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что в республике насчитываются 3 млн безработных

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила, что в экономике страны сложилась непростая ситуация, с 2019 года она находится в фазе отсутствия роста.

"Ситуация серьезная. Сейчас у нас 3 млн безработных. С 2019 года мы находимся в фазе отсутствия роста, что означает, что экономическое развитие замерло в последние два квартала. В промежутке наблюдались небольшие улучшения, но мы связываем их с переносом экспорта в США до введения пошлин", - сказала Райхе в интервью газете Bild.

В то же время она отметила, что затраты на электроэнергию по-прежнему высокие, дополнительные расходы на заработную плату "очень и очень высоки". Германии, по мнению министра, требуется программа оздоровления экономики. Однако для проведения реформ, как уточнила Райхе, нужно время.

В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа. Ранее члены экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию скорректировали в сторону снижения прогноз роста экономики страны на 2025 год. Германии третий год подряд может грозить рецессия.