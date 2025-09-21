Специалисты "Дагэнерго" совместно с сотрудниками МЧС в течение дня смогли откачать затопившую территорию объекте воду, осушить оборудование и ввести энергообъект в работу

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Подстанция "Приморская" в столице Республики Дагестан заработала в штатном режиме, после отключения в результате подтопления, рассказали в региональном управлении МЧС.

"Подстанция "Приморская" в Махачкале начала работу в штатном режиме. Специалисты "Дагэнерго" совместно с сотрудниками МЧС в течение дня смогли откачать затопившую территорию подстанции воду, осушить оборудование и ввести энергообъект в работу", - говорится в сообщении.

В результате ливней, прошедших в Дагестане 19-20 сентября, на подстанции 110 кВ "Приморская" произошло подтопление на территории, прилегающей к микрорайону Пальмира. Чтобы обеспечить безопасность, станция была временно обесточена.

В МЧС отметили, что работы по откачке воды осложнялись хаотичной застройкой. Обесточенными оставались микрорайоны Пальмира, Редукторный, ГРС, М-5, пос. Турали и Город Газовиков.

"В настоящее время практически всем потребителям подано электроснабжение", - пояснили в ведомстве.