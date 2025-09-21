В аэропорту Сочи сняли ограничения

Рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности самолетов

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. В ночь с воскресенья на понедельник на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. <...> Обращаем внимание, что в ночь с 21 на 22 сентября экипажами 18 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. По готовности экипажей борты начнут вылетать в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов, а также расписание работы с учетом вынужденных изменений. Уточняется, что рейсы на прилет будут обслуживать по факту прибытия, на вылет - по факту очередности и готовности самолетов.

По данным пресс-службы Росавиации, за время действия ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли 20 воздушных судов.