МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Закон о рекламе, действующий в России почти 20 лет, надо обновить с учетом реалий, касающихся развития IT-технологий. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Закону о рекламе в следующем году 20 лет, отрасль за это время сделала гигантские шаги вперед, надо оставить лучшее и доработать с учетом текущих реалий и заложить проектировку на будущее", - сказал Машаров. По его мнению, во-первых, нужно проанализировать полномочия ФАС в этой сфере и предоставить им возможность упростить процедуру возбуждения административных производств по делам о нарушении законодательства о рекламе, тем самым ускорив неотвратимость наказания за подобные правонарушения.

Реклама в мессенджерах

Во-вторых, на законодательном уровне "требует закрепление реклама в мессенджерах, распространение которой приобрело колоссальные и неучтенные масштабы".

При этом реклама в мессенджерах касается как рекламы алкоголя, азартных игр, финансовых инструментов, биологически активных добавок и других товаров и услуг. "На сегодняшний день именно мессенджеры играют ключевую роль в жизни граждан, именно через них люди получают как новостной контент, так и попадают на удочку мошенников и спецслужб враждебных правительств", - отметил Машаров.

Реклама в телепрограммах

В-третьих, считает эксперт, необходимо проанализировать положения закона о рекламе в части рекламы в телепрограммах, телепередачах, радио, печатных изданиях, "оценить, насколько текущие требования соразмерны как защите прав потребителей, так и адекватности их восприятия населением, и, безусловно, с учетом возможности экономической рентабельности этой рекламы".

Реклама в интернете

В-четвертых, реклама в интернете прочно находится в лидерах по размещению, при этом необходимо учитывать специфику площадок, а именно - рекламораспространителей после 2022 года. "В настоящее время "Яндекс" - самая ключевая и популярная в стране площадка, поэтому считаю ряд технологических процессов в части размещения рекламы, равно как и самих рекламных объявлений, предварительно обсудить с ними, поскольку им выполнять требования законодательства, зачастую именно рекламораспространитель в итоге привлекается к ответственности, а рекламодатель, используя "прокладки", уходит от ответственности, при этом рекламируя ведущие бренды", - отметил Машаров.

Он напомнил, что за последние пять лет к базовому закону о рекламе был принят 31 федеральный закон.