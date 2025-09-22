С начала года рост составил 158,6 тыс.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Московской области, превысило 1 млн. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"По итогам августа число самозанятых в Подмосковье составляет более 1 млн человек. Отмечу, что летом этого года было зарегистрировано 69,6 тыс. самозанятых. Всего с начала года рост составил 158,6 тысячи", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что самозанятые Подмосковья являются активными участниками госзакупок. Так, за первые шесть месяцев текущего года госкомпании закупили у самозанятых региона товаров и услуг на общую сумму около 674 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем закупок вырос более чем в два раза.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки добавили, что получить информацию о действующих мерах поддержке самозанятые могут на инвестиционном портале Подмосковья.