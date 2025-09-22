Слушатели узнают практические советы по выходу на рынки разных стран, узнают об особенностях банковской системы, требованиях к документации и инструментах для поиска партнеров, а также ознакомятся с успешными бизнес-практиками

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Онлайн-курсы по продвижению московских товаров в Индии, странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока запустят в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В программу вошли четыре курса, посвященных продвижению московских товаров в Индии, странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В рамках каждого из них эксперты расскажут, что нужно учесть в экспортной стратегии, как выстроить логистику и какие лучше использовать маркетинговые решения. Отдельное внимание уделят географическим, экономическим и культурным особенностям регионов", -приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что материалы для курсов подготовлены при участии специалистов в области международных исследований и представителей делового сообщества. Слушатели узнают практические советы по выходу на рынки разных стран, узнают об особенностях банковской системы, требованиях к документации и инструментах для поиска партнеров, а также ознакомятся с успешными бизнес-практиками.

Регистрация на бесплатное обучение открыта на сайте Московского экспортного центра.