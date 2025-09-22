"Ведомости": Unicredit подал иск против ТРК "Радуга" в Петербурге

Сумма искового заявления составляет 827,4 млн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Юникредит банк "(российская "дочка" итальянской группы Unicredit) подал иск к французско-голландскому холдингу Ralmir Holding B.V, владеющему ТРЦ "Радуга" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на материалы суда.

Исковое заявление на сумму 827,4 млн рублей поступило в арбитражный суд 19 августа 2025 года и было затем принято к производству 2 сентября, следует из судебных материалов в картотеке арбитражных дел. Следующее судебное заседание назначено на 29 октября 2025 года.

Как пишет издание, в ноябре 2019 года между банком и Ralmir Holding было заключено как минимум три ипотечных договора для строения ТРК "Радуга". Окончание срока действия договоров было назначено на февраль 2025 года, но ограничения с объектов недвижимости так и не были сняты. В ноябре 2024 года, январе и июне 2025 года банк и иностранная компания заключили дополнительные соглашения.

Банк, входящий в итальянскую группу Unicredit, работает в России с 1989 года. В середине марта 2022 года главный исполнительный директор Unicredit Андреа Орчел заявил, что кредитная организация рассматривает прекращение деятельности в России из-за возросших рисков. Кроме того, такое требование исходит от ЕЦБ, который указывает на "политические решения ЕС" санкционного характера в отношении РФ. Unicredit обращался в ЕЦБ, а также судебные инстанции для "разъяснения требований и процедур", поскольку подвергался критике и давлению за то, что не сворачивает полностью деятельность, что несет большие финансовые потери.