Рост сырьевой базы позволяет наращивать выпуск переработанной продукции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство молока и молочной продукции в России в 2025 году демонстрирует положительную динамику. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"В том числе благодаря широкому спектру мер господдержки производство молока и молочной продукции в России в этом году демонстрирует положительную динамику. Так, за первое полугодие производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 16,9 млн тонн. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 4,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост сырьевой базы позволяет наращивать выпуск переработанной продукции. Так, за январь - июль текущего года объем выпуска питьевого молока вырос на 0,9%, до 3,5 млн тонн, йогурта - на 0,5%, до 471 тыс. тонн, творога - на 1,6%, до более 285 тыс. тонн, сухого молока и сливок - на 13%, до более 135 тыс. тонн.

В министерстве констатировали, что молочная отрасль - одна из самых поддерживаемых в российском АПК. Так, для всех производителей молока действует широкий набор мер государственной поддержки. "Совершенствование мер, в том числе в части поддержки производства молока, осуществляется исходя из ресурсного обеспечения и текущей ситуации в подотрасли", - добавили в Минсельхозе.

Там также сообщили, что с 2026 года субсидия на 1 кг реализованного молока будет предоставляться только производителям, которые входят в единый реестр субъектов МСП. "При этом все остальные действующие меры поддержки молочной отрасли будут сохранены для всех категорий производителей", - подчеркивает министерство.

"В том числе будет продолжена поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также научных и образовательных организаций", - добавляется в сообщении Минсельхоза.