Это произошло в том числе благодаря внешним санкциям, отметил премьер-министр

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Объем производства с отрасли микроэлектроники удвоился до 3,4 трлн рублей вопреки санкционному давлению недружественных стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании российского форума "Микроэлектроника 2025".

"Несмотря на все сложности, отрасль за последнее время впервые сделала огромный шаг вперед, и в том числе − благодаря внешним санкциям, - указал он. - Ограничения подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы и ускоренно развивать собственные решения, что привело более чем к двукратному росту объема производства за прошедший пятилетний период - до 3,4 трлн рублей".

Председатель правительства РФ добавил, что в этом году ожидается превышение этой отметки до 3,5 трлн рублей, и указал на необходимость наращивания этой отметки.

Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,3 трлн рублей, что составит около 70%.

"Для всех нас теперь это ориентиры, исходя из которых предстоит выстраивать всю будущую работу. Важно, что для реализации предстоящих преобразований заложена хорошая основа", - заключил премьер.

