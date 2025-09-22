Премьер-министр также поздравил их с наступающим Днем работника электронной промышленности

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в преддверии Дня работника электронной промышленности поблагодарил ее работников за их труд.

"Уже совсем скоро в нашей стране будет отмечаться профессиональный праздник - День работника электронной промышленности, который, как вы знаете, президентом был учрежден в прошлом году в знак признания растущей роли отрасли, которая работает для наших людей и бизнеса. Я хочу пользуясь возможностью от всей души вас поздравить. Примите мои искренние слова благодарности за ваш ответственный труд", - сказал премьер, выступая на пленарной сессии Российского форума "Микроэлектроника 2025".

Он выразил уверенность в том, что идеи и предложения, которые прозвучат на форуме, помогут ответить на многие текущие вызовы и будут способствовать активному формированию суверенного и конкурентоспособного облика микроэлектроники.