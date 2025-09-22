Также Еврокомиссия хочет ввести запрет на выдачу виз и заморозить активы 13 российских граждан

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия хочет ввести запрет на выдачу виз и заморозить активы 13 российских граждан и 18 российских компаний. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на предложение ЕК.

Портал утверждает, что речь идет, в частности, о золотодобытчике "Полюс", юридической фирме "Maxima Legal", НПО Лавочкина, а также заводе "Красмаш".

19 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью газете "Известия", что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала.