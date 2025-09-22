Предприятие стремится быстрее наладить взаимодействие с другими регионами

ГЕНИЧЕСК, 22 сентября. /ТАСС/. "Херсонская зерновая компания" привела документацию в соответствие с российским законодательством. Об этом сообщил ТАСС директор компании Сергей Кива.

По его словам, этот шаг позволит компании быстрее наладить взаимодействие с другими регионами России, тем самым увеличить доходность и меньше зависеть от субсидий.

"Все документы приведены в соответствие с требованиями Российской Федерации, работаем по всем нормам. То есть у нас документы не ВГА, а непосредственно Российской Федерации", - сказал он.

Кива подчеркнул, что в этой сфере компания стала флагманом. По его словам, она должна была на своем примере показать, что необходимо сделать для максимально быстрой интеграции в экономику России. "Мы как государственная компания пытаемся внедрять максимально быстро все технологии и процессы - то, что необходимо по законодательству, - и делиться этим опытом с производителями", - добавил он.