EUobserver: ЕК хочет запретить доступ России к ИИ-услугам в рамках новых санкций

Речь идет об "услугах в сфере искусственного интеллекта, включающих доступ к ИИ-моделям или платформам для их обучения, доработки и инференса"

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия намеревается в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввести запрет на предоставление компаниями из стран Евросоюза (ЕС) услуг в сфере искусственного интеллекта (ИИ) клиентам из РФ. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на проект документа ЕК.

Согласно материалу, речь идет об "услугах в сфере искусственного интеллекта [для России], включающих доступ к ИИ-моделям или платформам для их обучения, доработки и инференса". Инференс - это процесс использования обученной модели искусственного интеллекта для обработки новых данных и получения предсказаний.

19 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила предложения ЕК по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в интервью газете "Известия", что предложения ЕС по 19-му пакету санкций демонстрируют, что санкционная политика сообщества себя исчерпала.