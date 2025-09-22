Стоимость летнего дизеля на бирже превысила 71 тыс. рублей за тонну

Ситуация с ценами на бензин в России

Цена АИ-95 выросла за день до 79,497 тыс. рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива растет уже девятую торговую сессию подряд и на сегодняшних торгах превысила 71 тыс. рублей за тонну и подбирается к рекордным значениям сентября 2023 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 вырос на 0,05% - до 72,867 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,24% - до 79,497 тыс. рублей за тонну. При этом стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 1,92% - до 71,707 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 0,34% - до 24,694 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла на 0,83% - до 73,442 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов сократилась на 3,66% - до 18,743 тыс. рублей за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября.