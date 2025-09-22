К 14:54 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 734,32 пункта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной торговой сессии замедлил снижение, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне заявления президента РФ Владимира Путина в ходе совещания с постоянными членами Совбеза о том, что Россия готова в течение года после истечения в феврале 2026 г. Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) придерживаться его центральных ограничений.

По данным на 14:40 мск, до заявлений президента, индекс Мосбиржи снижался на 1,33%, до 2 711,64 пункта, индекс РТС также терял 1,33%, опускаясь до 1 021,92 пункта. К 14:54 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и находился на уровне 2 734,32 пункта (-0,5%), индекс РТС находился на уровне 1 030,47 пункта (-0,5%).

Затем индекс Мосбиржи снижался на 0,66%, до 2 730,01 пункта, индекс РТС также терял 0,66%, опускаясь до 1 028,84 пункта, свидетельствуют данные торгов на 15:05 мск.

О договоре

ДСНВ был подписан в 2010 году. Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в соглашении, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.