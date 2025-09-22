Их стоимость составила $125 тыс.

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники белорусской таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Россию 40 тонн груш стоимостью около $125 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Два грузовика с грушами остановили могилевские и витебские таможенники при проведении специальных мероприятий на белорусско-российском участке границы. При проверке установлено, что в общей сложности 40 тонн груш стоимостью более 380 тыс. белорусских рублей ($125 тыс. - прим. ТАСС) намеревались с нарушением требований транспортировки вывезти в Россию", - говорится в тексте.

По данным ведомства, грузовики Volvo и Mercedes принадлежали белорусским индивидуальным предпринимателям. Водители не смогли предъявить таможенникам необходимые товаросопроводительные документы, а также сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Кроме того, установлено, что на Mercedes были недействительные регистрационные знаки. Для дальнейших разбирательств по данному факту привлечены сотрудники ГАИ Витебского РОВД.

Таможенные органы в отношении предпринимателей начали административные процессы. Согласно санкции статьи им грозит штраф в размере до 50% стоимости предмета административного правонарушения.