Иран и Россия подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков

Речь идет о восьми энергоблоках, четыре из которых будут в Бушере, указал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

ТЕГЕРАН, 22 сентября. /ТАСС/. Иран и Россия в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков на территории исламской республики. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президент Мохаммад Эслами.

"Исламская Республика Иран и Российская Федерация подпишут соглашение о строительстве новых атомных энергоблоков в ближайшие дни. В межправительственном соглашении двух стран предусматривалось, что Россия построит восемь атомных энергоблоков, четыре из которых в Бушере", - приводит его слова агентство IRNA.

По словам Эслами, уже проведены необходимые работы для реализации второй части двустороннего соглашения, в частности уже выбран, подготовлен и оборудован всем необходимым участок для строительства новых энергоблоков. "Ранее состоялись посещения строительных площадок, отведенных под новые энергоблоки, проведены переговоры по контрактам, и с подписанием соглашения на этой неделе автоматически будет сделан шаг к началу уже проектирования, инжиниринга и других работ", - добавил он.

Возведение АЭС недалеко от города Бушер на юге Ирана началось в 1975 году западногерманским концерном, но было прервано в 1979 году после начала Исламской революции. В 1992 году Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, его передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года. В ноябре 2014 года был подписан контракт на сооружение второго и третьего энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Строительство второго началось в сентябре 2016 года, третьего - в ноябре 2019 года, планируется, что в эксплуатацию они будут введены в 2025 и 2027 году соответственно.