Индекс рассчитывается как среднее арифметическое средних максимальных ставок по вкладам на 100 тыс. рублей сроком 3, 6 и 12 месяцев

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Доходность вкладов после снижения Банком России ключевой ставки до 17% упала на 0,3-0,4 процентных пункта (п.п.). Ставки по вкладам с тех пор снизили 11 крупных банков, однако два банка из топ-20 повысили ставки, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", один банк повысил ставки по трехмесячному вкладу, одновременно понизив по другим срокам, другой - по полугодовому вкладу, на 0,2 и 0,4 п.п. соответственно. При этом уровень ставок по этим вкладам остался на 1,3-2 п.п. ниже уровня ключевой. За сентябрь этого года (с 1 по 22 число) сильнее всего снизились в топ-20 банков ставки по вкладу на год: на 0,63 п.п., по трехмесячному вкладу - на 0,48 п. п., по полугодовому - на 0,39 п.п.

По данным на 22 сентября, средняя ставка по трехмесячному вкладу в 20 крупнейших банках по розничному депозитному портфелю составляет 15,25% годовых, по полугодовому - 14,33%, по годовому - 13,06%.

Индекс рассчитывается как среднее арифметическое средних максимальных ставок по вкладам на 100 тыс. руб. сроком 3, 6 и 12 месяцев.

12 сентября 2025 г. Банк России снизил ключевую ставку на 1 п. п., до 17% годовых.