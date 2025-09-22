Это негативно отразится на финансовом состоянии Дании, считает экономист Danske Bank Йенс Педерсен

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Замедление роста финансовых показателей и сокращение штата сотрудников датской фармацевтической компании Novo Nordisk, производителя популярных препаратов для лечения диабета и снижения веса "Оземпик", негативно отразятся на финансовом состоянии Дании. Об этом американской газете The New York Times (NYT) заявил экономист крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank Йенс Педерсен.

"[Показатели] растут гораздо медленнее. Учитывая масштабы компании, это неизбежно приведет к снижению темпов роста всей датской экономики", - сказал он.

По словам эксперта, акции Novo Nordisk составляют существенную часть инвестиционного портфеля многих семей, поэтому замедление темпов роста показателей корпорации ощущается на национальном уровне.

Как указывает издание, на фармацевтический сектор, где доминирует Novo Nordisk, в 2024 году пришлось 11% роста экономики против 4% в 2019 году. После предупреждения Novo Nordisk о замедлении роста продаж из-за обострения конкуренции на рынке министерство экономики Дании снизило прогноз роста ВВП на 2025 год с 2,8% до 1,4%. NYT отмечает, что аналитики ведущих банков также пересмотрели оценки в сторону понижения. Вместе с этим экономисты подчеркивают, что ситуация Novo Nordisk не аналогична кризису Nokia в Финляндии: фармацевтическая компания продолжает расширять производство.

В 2024 году СМИ отмечали значительный ажиотаж вокруг препарата "Оземпик" по всему миру, прежде всего в западных странах, где он стал популярным средством для похудения. За 2023 год стоимость акций компании выросла на 75% и достигла $430 млрд, превысив объем ВВП Дании. В октябре 2024 года капитализация Novo Nordisk достигала $635 млрд, продажи за 2024 год выросли на 25%.