Российскую систему маркировки ИИ-контента представят в ближайшие месяцы

Речь идет о фото, видео и аудио, сгенерированным при помощи нейросетей, заявил академик РАН Арутюн Аветисян

СИРИУС /федеральная территория/, 22 сентября. /ТАСС/. Первая версия российской системы, маркирующей фото-, видео- и аудиоконтент, сгенерированный при помощи нейросетей, будет опубликована в ближайшие месяцы. Об этом заявил академик РАН Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова, разрабатывающего решение.

"Мы в этом году по соглашению с "Яндексом" начали разрабатывать промышленное решение, которое позволит маркировать аудио, видео и фото [, созданные при помощи ИИ]. В ближайшие несколько месяцев мы выложим первую версию. В течение года будет и по видео тоже [версия]", - сказал Аветисян, выступая на российском форуме "Микроэлектроника 2025".

Он уточнил, что речь идет о создании открытого ПО, вокруг которого могло бы постепенно сформироваться сообщество разработчиков и компаний, готовых развивать отечественные инструменты в этой области.

Российский форум "Микроэлектроника 2025" проходит с 21 по 27 сентября в научно-технологическом университете "Сириус". Форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина. В прошлом году мероприятие объединило свыше 3,5 тыс. человек из 158 городов РФ и других стран.

