Также специалисты назвали кредитную активность компаний Ростовской области умеренной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Прирост корпоративного кредитования по итогам 2025 года, по данным Банка России, составит 9-12%. Об этом сообщила журналистам управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.

"По прогнозу Банка России, по итогам этого года прирост корпоративного кредитования в целом по стране будет находиться в диапазоне 9-12%", - сказала она.

Ранее со ссылкой на Леонтьеву сообщалось, что эксперты назвали кредитную активность компаний Ростовской области умеренной: с начала года кредит бизнесу увеличился на 8,6%, а в годовом выражении - на 6,6%. На начало августа корпоративный портфель в регионе составил 924,5 млрд рублей. Заметно увеличился кредитный портфель малых и средних предприятий Ростовской области: с начала года он прибавил 13% (за год - 19,7%) и на начало августа составил 295 млрд рублей.

Портфель крупных заемщиков, по ее словам, увеличился с 1 января на 6,6% (за год - плюс 1,4%) и составил почти 630 млрд рублей. В последние месяцы кредитная активность ряда крупных компаний повысилась, особенно у пищевой промышленности и торговли.