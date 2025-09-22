Курс юаня вырос до 11,72 рубля

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,25%, до 2 741,06 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,76% - до 1 027,74 пункта. Курс юаня вырос на 2 копейки, до 11,72 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал неделю снижением, практически коснулся 2 700 пунктов, после чего постепенно улучшал позиции. Основное давление на сентимент оказали новые санкционные вызовы и геополитическая неопределенность. Девятнадцатый пакет санкций ЕС нацелен на энергетический экспорт РФ", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на падающем фондовом рынке оказались акции "ВУШ холдинга" (+3,6%), скорее всего, в связи с недооцененностью этих бумаг", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали акции "М.Видео" (-25,3%) после сообщения эмитента о подготовке новой допэмиссии акций, которая в итоге увеличит уставный капитал компании более чем в 10 раз.

Прогноз на 23 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на вторник - 82-84 рубля за доллар США и 11,5-12 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 сентября - 2 700 - 2 800 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 23 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82-84 рубля, 97-99 рублей и 11,5-11,9 рубля соответственно.