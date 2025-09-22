Предлагается также сделать марины, центры водных видов спорта, термальные комплексы, ландшафтные парки, указал замминистра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Сеть гостиничной инфраструктуры с 38 тыс. новых номеров планируется создать в четырех регионах Донбасса и Новоросcии в рамках разработки Единым институтом пространственного планирования (ЕИПП) РФ их территориальных схем развития туризма. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки комплексных территориальных схем развития туризма ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предлагает создать современную и экономически эффективную сеть гостиничной инфраструктуры с учетом высокого туристско-рекреационного потенциала воссоединенных регионов", - говорится в Telegram-канале Минстроя России.

Отмечается, что существующая материально-техническая база нуждается "в значительном расширении". Необходимы как современный номерной фонд, так и сопутствующая инфраструктура.

"Реализация этих предложений позволит создать комфортную среду для отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Это ключевой шаг для повышения туристской привлекательности региона и стимулирования устойчивого экономического развития. Предусмотрено создание качественных различных типов размещения, включая глэмпинги, бутик-отели, гостиницы категории 3-4 звезды, оздоровительные комплексы. Планируемый объем нового номерного фонда составит свыше 38 тыс. единиц", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаза Хусаинова.

Он добавил, что предлагается также создать объекты сопутствующей прибрежной инфраструктуры и рекреационные зоны. Это марины, центры водных видов спорта, термальные комплексы, ландшафтные парки. Кроме того, предполагается благоустройство набережных и общественных пространств.