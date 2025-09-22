Если авиакомпании примут решение о высадке пассажиров в здание терминала, в аэропорту будут готовы к их обслуживанию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Некоторые самолеты, которые направлялись в другие московские аэропорты, принял Домодедово в качестве запасного. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Аэропорт Домодедово отправляет и принимает воздушные суда. Ряд воздушных судов аэропорт принял в качестве запасного из других московских аэропортов", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что готовы к обслуживанию пассажиров, самолеты которых приземлились в Домодедове в качестве запасного, если авиакомпании примут решение о высадке пассажиров в здание терминала.

Ранее в Росавиации сообщили, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы. Специалисты ведомства и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой авиатранспорта в регионе для безусловного обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Затем в ведомстве сообщили о введении ограничений на работу аэропорта Шереметьево.