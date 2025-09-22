Еще два задержали

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Четыре рейса отменены и два задерживаются в аэропорту Красноярска. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно информации на табло, отменен рейс в Игарку и три рейса в Москву. Задерживается вылет одного судна в Москву и одного - в Хабаровск.

В Telegram-канале аэропорта уточняется, что задержка или отмена рейсов в Москву произошла из-за вводимых ранее ограничений в аэропорту Шереметьево. "В связи с вводимыми в аэропорту Шереметьево временными ограничениями на использование воздушного пространства на вылет из Красноярска предварительно задержаны и отменены ряд рейсов. Авиакомпании корректируют расписание", - говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний.

В 00:55 мск пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьеве сняты.