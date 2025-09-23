По информации компании-разработчика, система за доли секунд анализирует видеопоток с камер наблюдения, распознает подозрительные действия и оповещает персонал магазина об этом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Решение компании BIT на основе искусственного интеллекта (ИИ) разработчика NtechLab предотвратило кражи в торговых залах России на более, чем 2,2 млрд рублей в январе - августе 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании - разработчика.

"Решение компании BIT на основе искусственного интеллекта, разработанного технологическим партнером госкорпорации "Ростех" NtechLab, предотвратило кражи в торговых залах России на более, чем 2,2 млрд рублей в январе - августе 2025 года", - говорится в сообщении Ntechlab.

В Ntechlab уточнили, что система за доли секунд анализирует видеопоток с камер наблюдения, распознает подозрительные действия и оповещает персонал магазина об этом. Так, за период с 2020 по 2025 год количество попыток магазинных краж ежегодно растет в среднем на 5-7%. Около 60% преступников составляют мужчины, а их возраст около 34 лет.

Согласно приведенным данным, за последние годы выросла доля краж среди людей со средним и высоким уровнем заработка, в основном для дальнейшей перепродажи. При этом иногда преступления совершаются в алкогольном опьянении или из-за клептомании, а небольшой процент краж приходится и "на спор".

Наиболее популярными товарами среди нарушителей стали дорогие продукты - алкоголь, сыры, кофе, мясные деликатесы. Также популярны косметика, парфюм, различная электроника, брендовая одежда и аксессуары. Чаще всего для краж в магазинах используется сокрытие товара под одеждой или в сумке, а также попытки срезать RFID-метки или просто достать товар из упаковки.

"Профессиональные группировки шоплифтеров, представляющие наибольшую опасность для ретейла, однако, используют более хитрые способы. К счастью, искусственный интеллект перехитрить невозможно. Он за доли секунд анализирует видеопотоки с камер и оповещает сотрудников о нарушении. Нейросеть, по сути, предотвращает кражи с полок магазинов и не дает даже гипотетической возможности что-то украсть", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

В компании отметили, что рост краж фиксируется преимущественно в слабозащищенных магазинах, которые не оснащены системами видеонаблюдения и распознавания лиц, имеют "слепые зоны", слабое администрирование персонала и большую долю аутсорсинга менеджерского состава. Однако там, где стабильно работает совокупность мер по защите от краж, показатели практически не растут.

Система применяется с 2017 года, программное обеспечение уже работает в более 10 тыс. магазинов от Владивостока до Калининграда.