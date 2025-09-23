По мнению управленцев, угрозы в сфере кибербезопасности не сопоставимы с рисками, связанными с развитием ИИ, говорится в результатах форсайт-исследования "Будущее управленческих профессий 2.0."

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Топ-менеджеры в 2025 году отмечают рост угроз в сфере цифровизации на 26% по сравнению с 2024 годом. При этом, по мнению 81% управленцев, киберугрозы являются ключевым фактором риска для бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного форсайт-исследования "Будущее управленческих профессий 2.0.", проведенного Ассоциацией менеджеров совместно с экспертами Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (есть в распоряжении ТАСС).

"Топ-менеджмент российских компаний в текущем году обнаруживает для себя больше угроз (+16%) по сравнению с 2024 г. Как показало исследование, на четверть (+26%) больше респондентов отмечает рост угроз в сфере цифровизации в сравнении с прошлым годом. Так, 81% опрошенных управленцев назвали именно киберугрозы ключевым фактором риска для бизнеса, что может быть связано с эффектом от хакерских атак на российские крупные компании летом 2025 г. При этом число компаний, готовых заметно увеличить объемы инвестирования в цифровую трансформацию, увеличилось на 15% по сравнению с результатами 2024 г.", - говорится в материалах.

Отмечается, что по мнению российских управленцев, угрозы в сфере кибербезопасности не сопоставимы с рисками, связанными с развитием искусственного интеллекта (ИИ). По данным исследования, ИИ в качестве угрозы для бизнеса рассматривают 11% респондентов. При этом 68% опрошенных видят на текущем этапе цифровой трансформации российского бизнеса перспективы использования нейросетевых инструментов в бизнес-процессах.

Кроме того, по данным исследования, в 2025 году на 22% больше опрошенных топ-менеджеров отмечают область импортозамещения сферой, сопряженной с рисками. "Большинство российских компаний (40%) оценивают себя как практически не зависящие от импорта (доля импорта в этих компаниях составляет менее 10%). Кроме того, согласно результатам исследования, по сравнению с прошлым годом более чем на 28% уменьшилось число компаний, готовых к осуществлению экспорта", - отмечается в материалах.

В то же время по результатам исследования в среде топ-менеджмента наблюдается тренд на повышение доверия российского бизнеса к развитию отечественной науки и технологий. Так, по сравнению с 2024 годом на 32% меньше опрошенных отметили наличие угроз от развития научно-технического потенциала России. В то же время наиболее востребованным направлением инвестирования у российского бизнеса в 2025 году является технологическая модернизация и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), что, по мнению экспертов, отражает заинтересованность бизнеса в научных и технологических решениях. При этом 39% опрошенных отметили сферу социальной ответственности как пространство возможностей в 2025 году. Также, по результатам исследования, на 60% увеличилось число компаний, оставивших без изменения объемы инвестиций в устойчивое развитие.

Риски и возможности для экономики

Согласно данным исследования, по мнению российских топ-менеджеров, наиболее вероятными внешними событиями в 2025 году могут стать трансформация мировой политической архитектуры (52%) и кардинальное изменение геополитического положения России (48%). При этом наиболее позитивными событиями, по их мнению, будут научные прорывы в России и в мире (46%). "Сопоставление статистических данных в рамках исследования показало, что при высоком уровне ожидания мировых политических изменений, российский топ-менеджмент склонен скорее оценивать их характер как позитивный (39%)", - говорится в материалах.

Наибольшей областью рисков для российской экономики в представлении российского топ-менеджмента, по результатам исследования, выступают прежде всего сложности в сфере кредитования бизнеса (61%), а также мировые кризисы (54%). Так, с точки зрения возможностей 66% респондентов отмечают позитивный характер воздействия мер государственной поддержки и инвестиций, в том числе для МСП, а 77% опрошенных отмечают развитие цифровой экономики и в целом цифровую трансформацию бизнеса. Также, по данным исследования, в числе возможностей для российского бизнеса в 2025 году 67% топ-менеджеров выделяют развитие корпоративной культуры и рост инвестиций в человеческий капитал.

Портрет эффективного менеджера в будущем

В ходе проведенного исследования было выявлено, какие навыки и компетенции будут определять портрет эффективного менеджера в ближайшем будущем. "В течение следующих 5 лет, по мнению российского топ-менеджмента, на управленческих позициях будут наиболее актуальны навыки эмоционального интеллекта и этичной коммуникации (79%), антикризисного управления (64%), системного и стратегического мышления (63%). Данные лидерские качества в полной мере соответствуют повестке нестабильности внешней среды и направлены как на корректное восприятие окружающих рисков, так и их минимизацию", - отмечается в материалах.

Кроме того, по данным исследования, в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилось число респондентов, считающих особенно необходимым эмоциональный интеллект (+51%), лидерские качества (+38%), системное и стратегическое мышление (+27%). При этом на 19% уменьшилось число топ-менеджеров, считающих экосистемное мышление достаточно востребованным качеством для руководителя.

Методология исследования

В исследовании приняли участие топ-менеджеры более 370 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет, из них 53% мужчины и 47% женщины. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с июня по август 2025 года.