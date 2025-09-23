Это связано с кризисом в угольной отрасли

КЕМЕРОВО, 23 сентября. /ТАСС/. Бюджет Кузбасса за восемь месяцев 2025 года недополучил 12 млрд рублей, по итогам года ожидаются потери в 32 млрд рублей из-за снижения добычи угля и падения цен. Об этом сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Бюджет Кемеровской области в 2024 году был исполнен с дефицитом в 70,6 млрд рублей. При этом из-за снижения поступлений налога на прибыль бюджет недополучил 58 млрд рублей. По итогам 3 месяцев 2025 года сообщалось о недополучении 5 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона.

"Мы просто вынуждены пересматривать реализацию некоторых проектов, потому что почти 60 млрд рублей в 2024 году недополучили. И по итогам восьми месяцев 2025 года мы недополучили еще 12 млрд рублей. По оценке налоговой инспекции, мы до конца года не получим 32 млрд рублей. И уже вынуждены вносить такой прогноз в областной бюджет", - сказал Середюк.

Он сообщил, что за восемь месяцев 2025 года добыча угля снизилась на 6,9%, по итогам года ожидается снижение на 5%. При этом по самому негативному сценарию, который рассматривался властями в начале года, ожидалось падение вплоть до 25%. В целом прибыль организаций снизилась в 1,5 раза, по добывающим предприятиям - в 4,8 раза. Кроме того, промышленное производство в целом снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работает более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области. 30 предприятий находятся в красной зоне, 18 - приостановили работу.