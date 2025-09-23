Ввиду роста цен на энергоресурсы в Европе крупнейшие европейские гиганты вынуждены сворачивать свою деятельность в странах Евросоюза и инвестировать в строительство заводов в Соединенных Штатах, рассказала рассказала доктор экономических наук, доцент экономического факультета РУДН

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Антироссийские санкции ЕС вынуждают европейские крупные автоконцерны и химические предприятия переносить производство на территорию США. Об этом ТАСС рассказала доктор экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Анна Пак.

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 19-му пакету антироссийских санкций. Они включают, в частности, запрет на импорт российского СПГ в ЕС с января 2027 года, а также меры в отношении криптовалют и банков.

"США пользуются моментом и предлагают для европейских производителей льготные условия для переноса их производств на территорию США, - сказала Пак. - Ввиду роста цен на энергоресурсы в Европе (почти в три раза) крупнейшие европейские гиганты вынуждены сворачивать свою деятельность в странах ЕС и инвестировать в строительство заводов США".

"Автоконцерны, химические предприятия благодаря внезапно предоставляемым налоговым преференциям и низким затратам на электроэнергию расширяют свои производства в США - Yara, OCI, VW, Mercedes и др. Так, Volkswagen строит новый завод в Южной Каролине, где большую часть расходов по строительству на себя берет сам штат, а также штат предоставляет прямой грант и налоговые льготы компании. BMW, Audi, Schaeffler (крупнейший производитель автокомпонентов в Европе) также планируют расширение производства в США ввиду роста стоимости производства в ЕС", - добавила она.

Эксперт отметила, что новые санкции только усугубят положение промышленности ЕС. "В первую очередь, могут пострадать Венгрия и Словакия как потребители продукции российского топливно-энергетического комплекса, что приведет к сложностям в работе ключевых нефтеперерабатывающих предприятий этих стран - MOL Group и Slovnaft, а также повышению энерготарифов", - сказала Пак.

По ее словам, помимо автопроизводителей, пострадают внутренние химические и фармацевтические предприятия, особенно Германии, 50% продукции которых реализуется на внутреннем рынке ЕС. "Что безусловно скажется на ценах для конечных потребителей. Также яркий пример немецкий автопром - цены растут (только с начала 2025 года уже на почти 7%), а продажи падают", - отметила она.