МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Интерес женщин к работе в курьерских службах в России вырос более чем на 60% с января по август 2025 года. В среднем работодатели готовы платить от 3 до 5 тыс. рублей в день, сказано в совместном исследовании онлайн-платформы "Авито работа" и сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" (текст есть у ТАСС).

"В январе-августе 2025 года количество резюме на позицию курьеров и сборщиков среди женщин увеличилось на 66%. В среднем работодатели готовы платить за рабочий день от 3 000 до 5 000 рублей", - рассказали аналитики.

Больше всего девушек-курьеров (38%) относятся к возрастной категории 35-44 лет. На втором месте - женщины 45-54 лет (26%). На третьем месте - девушки от 25 до 34 лет (19%), сказано в исследовании.

Чаще всего женщины работают курьерами, чтобы иметь удобный график, позволяющий уделять внимание семье - так ответили 35% опрошенных респондентов. Для 30% девушек важно совмещать работу курьером с основной работой или учебой. 22% отметили быстрый и понятный способ получения дохода "здесь и сейчас". Кроме того, девушки отметили желание включать физическую активность в жизнь, проводить больше времени на улице, а также помогать людям, поделились эксперты.

По данным исследования, среди преимуществ работы девушки выделяют независимость и свободу выбора графика (33%), дополнительный доход к основной занятости (24%) и возможность самостоятельно планировать количество слотов (22%).

При этом наибольший рост интереса наблюдается в регионах, что говорит о популярности профессии за пределами столицы. В январе-августе 2025 года наибольшая динамика числа резюме на позицию курьера среди женщин зафиксирована в Кемеровской области - количество резюме увеличилось в 2,2 раза (+120%). Среднее зарплатное предложение в целом для курьеров в регионе за аналогичный период составило 143 831 рубль в месяц. На втором месте - Алтайский край с приростом числа резюме от женщин более чем в 2 раза (+114%). Работодатели региона готовы предлагать курьерам в среднем 100 057 рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Свердловская область: в этом году резюме женщин на позицию курьера размещено на 93% больше, чем в прошлом. Среднее зарплатное предложение составляет 131 425 рублей в месяц.