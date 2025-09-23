Председатель Совета Федерации поздравила жителей Архангельской области с Днем образования региона

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Архангельская область смогла переориентироваться на новые рынки сбыта, поэтому демонстрирует высокие макроэкономические показатели, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поздравила жителей Поморья с Днем образования региона.

"Мощная ресурсная база и диверсифицированная промышленность Архангельской области позволяют ей динамично развиваться, занимать важные позиции в системе межхозяйственных связей Заполярья. Благодаря тому, что в достаточно сжатые сроки регион смог переориентироваться на новые рынки сбыта продукции, сегодня он демонстрирует высокие макроэкономические показатели", - отметила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации добавила, что регион - сокровищница культуры нашего народа, хранитель исконных духовных ценностей, родина древних промыслов, ремесел и традиционного устного творчества - все это справедливо можно отнести к Русскому Северу, неотъемлемой частью которого является Архангельская земля. "Ее жители бережно относятся к наследию предков, верно служат интересам малой родины, стремятся сделать ее сильной и процветающей. Они вписали немало памятных страниц в летопись Поморья, прославили наше Отечество ратными и трудовыми подвигами, достижениями в искусстве и спорте", - перечислила она в поздравлении.

Архангельская область была образована 23 сентября 1937 года при разделении Северной области РСФСР СССР. "Уверена, что регион и впредь будет вносить достойный вклад в решение общенациональных задач, оставаясь одним из главных форпостов в Арктической зоне Российской Федерации. Желаю успехов и всего самого доброго", - резюмировала Матвиенко.