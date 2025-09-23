Сбор урожая приходит к финальному этапу, три четверти площадей зерновых и зернобобовых культур уже убраны, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил 119 млн тонн. Прогноз по итогам года в 135 млн тонн сохраняется. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Сбор урожая у нас приходит к финальному этапу. Три четверти площадей зерновых и зернобобовых культур у нас уже убраны. Темпы сейчас выше уровня прошлого года. На сегодняшний день получено 119 млн тонн зерновых и порядка 86 млн тонн пшеницы уже мы собрали. Средняя урожайность и качество зерна у нас выше прошлого года", - сказала она.

"В целом, несмотря на сложную погоду на юге, результаты в других федеральных округах позволяют нам рассчитывать на достойный урожай. Наши прогнозы остаются в силе - 135 млн тонн зерна мы должны собрать и порядка 90 млн тонн пшеницы", - добавила министр.

По ее словам, этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны и хорошего экспортного потенциала.