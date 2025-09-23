Янтарный комбинат увеличит добычу солнечного камня на 100 тонн в 2025 году

Рост объема добычи связан с возросшим спросом на янтарь в мире

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" вместо запланированных на 2025 год 600 тонн янтаря-сырца добудет на Приморском карьере 700 тонн этого балтийского самоцвета. Увеличение объема добычи связано с возросшим спросом на янтарь в мире, сообщила пресс-служба предприятия.

"Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим игроком на международном рынке янтаря. На долю предприятия приходится порядка 89% мировой легальной добычи этого уникального самоцвета. Добытый янтарь реализуется через открытые конкурсные процедуры - он выставляется на биржевые торги и отдельные аукционы только для российских переработчиков. Пропорционально росту добычи в последние годы рос и объем янтаря, приобретенного переработчиками. Если в 2015 году - это 300 тонн, то в прошлом году это уже 578 тонн", - прокомментировал генеральный директор янтарного комбината Михаил Зацепин, слова которого приводит пресс-служба.

Руководитель комбината подчеркнул, что "модернизация и эффективная организация производственных процессов в Приморском карьере позволят в этом году добыть, а в следующем предложить на внутренний и внешний рынки дополнительные 100 тонн камня".

Добычу янтаря комбинат ведет на крупнейшем в мире месторождении самоцвета - в Приморском карьере Калининградской области. Карьер был запущен в 1976 году. На старте из него извлекли всего 47 тонн янтаря. К 2014 году выработка составила уже 260 тонн. После того, как предприятие вошло в госкорпорацию "Ростех", был модернизирован горнодобывающий комплекс, и за 10 лет объем добычи увеличился более чем вдвое - до 627 тонн. Этот показатель в 2024 году стал максимальным в истории разработки Приморского карьера.

Балтийский янтарь на комбинате добывают открытым карьерным способом. В этом году добычу янтаря комбинат начал 3 марта. На сегодня добыто 520 тонн самоцвета. Достичь показателя в 700 тонн планируется в начале декабря, уточнили на предприятии.

С 2015 года госкорпорация "Ростех" инвестировала в развитие комбината 3,5 млрд рублей. Средства были направлены на модернизацию горнодобывающего комплекса на территории Приморского карьера, приобретение и обновление парка спецтехники, оборудование рабочих мест и создание современного ювелирного производства.

О комбинате

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.