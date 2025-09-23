Согласно информации на стенде ЦКБА, система работает автономно и способна автоматически обнаруживать цели, в том числе крайне малые воздушные объекты на малых высотах полета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) презентовало на международной выставке "Нева-2025" систему, осуществляющую контроль за воздушным пространством, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас на выставке представлена система контроля воздушного пространства, состоящая из радиолокационной станции и автоматизированного рабочего места. Основное преимущество данной станции - это объединение радиолокационной информации с 24 локаторов на одно рабочее место. Человек без особых навыков и умений в понимании радиолокации, поработав 2-3 часа, сможет отличать воздушные объекты и передавать данные на пункты управления", - рассказал представитель бюро.

По его словам, разработка может устанавливаться как на объекты инфраструктуры, так и на боевую технику. Он подчеркнул, что система уже повсеместно применяется в субъектах Российской Федерации, в том числе в приграничных районах.

"Мы хотим создать единое радиолокационное поле по всей стране для того, чтобы наши потребители могли пользоваться радиолокационной информацией для защиты собственных интересов", - добавил представитель.

Кроме того, согласно информации на стенде ЦКБА, система работает автономно и способна автоматически обнаруживать цели, в том числе крайне малые воздушные объекты на малых высотах полета. Также она обеспечивает работу вблизи источников сильного электромагнитного излучения, а ее программное обеспечение позволяет совершать обработку информации с использованием искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.