Дочерняя компания подала заявление о банкротстве в июле

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Процедура наблюдения введена в основной российской "дочке" корпорации Microsoft в рамках дела о банкротстве, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление о банкротстве поступило в июле. О намерении подать на банкротство компания заявила в конце мая. По данным портала "Федресурс", среди кредиторов был указан Газпромбанк.

Возможное банкротство не повлияет на работу облачных сервисов и служб корпорации в России, так как ООО "Майкрософт рус" - это маркетинговое подразделение, заявляли ранее в ГК Softline (партнер корпорации).