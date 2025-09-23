Председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк просит жителей не создавать искусственный спрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк призвал граждан не создавать искусственный спрос и не покупать топливо про запас. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо про запас в канистры и не усугублять ситуацию", - написал он.

Гоцанюк призвал до нормализации поставок покупать топливо в обычном режиме, чтобы сохранить стабильность на рынке.

Как передает корреспондент ТАСС, на заправках в регионе наблюдается нехватка 92-го и 95-го бензина, на некоторых топливо этих марок выдают по талонам.