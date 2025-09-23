По словам замглавы министерства Альберта Каримова, российские верфи в первом полугодии нарастили строительство судов по сравнению с 2024 годом до 48

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Минпромторг актуализирует и оптимизирует меры поддержки судостроения, сообщил замглавы министерства Альберт Каримов на конференции "Нева".

По его словам, у министерства есть поручение по общей оптимизации мер поддержки судостроения. "Хотим их свести к трем крупным темам, потому что сейчас у нас был локально десяток различных инструментов создан. Планируем остановиться на трех основных направлениях", - сказал он.

Каримов пояснил, что речь идет о продолжении действующей программы льготного лизинга в судостроении, при необходимости несколько в видоизмененном состоянии. "Над этим мы сейчас работаем", - сказал замминистра.

Также Минпромторг планирует внести изменения в правила предоставления судового утилизационного гранта, позволяющие применять эту меру вместе с другими мерами господдержки. И третье направление - систематизация субсидий в части затрат на строительство судов.

По словам Каримова, российские верфи в первом полугодии нарастили строительство судов по сравнению с 2024 годом до 48. "У нас в прошлом году в целом на российских предприятиях было построено 130 судов и плавсредств дедвейтом около 150 тыс. тонн, при этом за первое полугодие этого года российские верфи построили 48 судов, дедвейт которых составил около 50 тыс. тонн, и это больше по всем параметрам, чем то, что было сделано за аналогичный период прошлого года.", - сказал он.

Каримов отметил, что финансирование более половины судов обеспечено напрямую из федерального бюджета либо за счет различных механизмов господдержки. Говоря о запросах о снижении требований к локализации судов и судовому оборудованию, замглавы Минпромторга отметил ,что министерство готово в индивидуальном порядке рассматривать каждый такой случай, и в случае отсутствия отечественных аналогов необходимого оборудования вносить изменения в соответствующее постановление правительства РФ.