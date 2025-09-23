По данным предприятия, решение действует как на поездки из столицы Белоруссии, так и обратно

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. "Минсктранс" возобновляет рейсы из Минска в Варшаву и Мюнхен в связи с решением Польши открыть границу с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным "Минсктранс", возобновляются рейсы как из Минска, так и обратно.

Первый автобус в Варшаву отправится 24 сентября, в Мюнхен - 26 числа того же месяца. Из столицы Польши в столицу Белоруссии первый после возобновления движения рейс отправится 25 сентября, из Мюнхена - 28 числа того же месяца.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что власти Польши откроют в ночь на 25 сентября погранпереходы на границе с Белоруссией, закрытые с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025".