Сухогрузы создадут на базе новейшей разработки ОСК "Платформа №1"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и компания "Морская техника" ("МТ-групп") заключили в рамках международной выставки и конференции "Нева" первое соглашение о строительстве контейнеровозов на базе унифицированной платформы для строительства судов типа река - море, передает корреспондент ТАСС.

Компании подписали в рамках международной выставки и конференции "Нева" соглашение о сотрудничестве по совместной реализации строительства 20 универсальных сухогрузов-контейнеровозов на базе новейшей разработки ОСК "Платформа №1". Соглашение подписано заместителем гендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кириллом Тороповым и гендиректором "МТ-групп" Абдулом Мехтиевым.

В ОСК пояснили, что соглашение заключено в целях эффективного и долгосрочного сотрудничества по вопросам совместной реализации строительства судов для осуществления контейнерных перевозок.

"Первая в России унифицированная платформа для строительства судов смешанного плавания размерности "Волго-Дон макс" разработана блоком инжиниринга ОСК с учетом потребностей судовладельцев. Это сухогрузы, универсальные сухогрузы-контейнеровозы, танкеры и танкеры-химовозы. Нам удалось спроектировать универсальное судно, которое обеспечивает необходимые для заказчика эксплуатационные характеристики. Рассчитываем, что коллеги по достоинству оценят наш новый продукт и будут одними из первых в России эксплуатантов судов на базе "Платформы №1", - сказал Торопов.

В судостроительной корпорации отметили, что при строительстве судов на базе платформы типовыми будут не только отдельные блоки корпуса, но и большая часть судового комплектующего оборудования. Это позволит сформировать пул постоянных поставщиков, насытить рынок необходимыми запасными частями, что впоследствии должно положительно отразиться на сроках и стоимости технического обслуживания судов.