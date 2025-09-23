Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений отметила, что зарубежные игрушки "транслируют чуждые России ценности, способные разрушить психику детей"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова считает, что рекламы отечественных игрушек на детских телеканалах должно быть больше. Такое мнение она высказала ТАСС, пояснив, что иностранные игрушки несут чуждые российскому обществу ценности.

Ранее Центр развития гуманитарных технологий "Новая эра" подготовил экспертный доклад на тему "Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы", который есть в распоряжении ТАСС. В нем, в частности, содержался ряд предложений Лантратовой по игрушкам, включая ограничения по рекламе зарубежной продукции.

"На российских детских ТВ-каналах почти нет рекламы детской игрушки российского производства. Доля импорта на российском рынке детских игрушек составляет 75%. Крупнейший игрок на мировом рынке - компания из США. Большинство из таких игрушек - куклы в гробах, куклы-монстры и так далее - произведены компанией Mattel. Чем она известна? Кроме того, как изобрела первую в мире трансгендерную (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) куклу барби, еще и тем, что в 2022 году перевела 1 000 000$ на поддержку ВСУ Украины, а в 2023 году 100% от линейки продажи на поддержку ВСУ Украины", - сказала парламентарий.

По ее словам, такие компании транслируют чуждые России ценности, способные разрушить психику детей. "Я выступаю за ограничение рекламы таких компаний, которые разрушают психику детей и спонсируют ВСУ Украины. И за то, чтобы было больше рекламы отечественных игрушек", - указала парламентарий.

Кроме того, Лантратова считает необходимым утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детских садов. Собеседница агентства отметила, что такая мера стандартизирует использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях, "способствуя формированию позитивных ценностей с раннего возраста и минимизируя риски от скрытых деструктивных влияний".