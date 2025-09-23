Президент Соединенных Штатов сообщил, что намерен обсудить с представителями европейских государств прекращение закупок российской нефти

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины в случае, если Россия не согласится на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако они могут быть эффективными только в случае присоединения европейских стран к американским рестрикциям. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"В случае, если Россия не готова заключить сделку для завершения войны, США полностью готовы ввести мощные пошлины, что, как я полагаю, быстро остановит кровопролитие. Однако чтобы эти меры были эффективными, европейские страны <...> должны к ним присоединиться", - сказал он, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер сообщил, что намерен во вторник обсудить с представителями европейских государств прекращение закупок российской нефти.