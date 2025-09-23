Гендиректор компании Михаил Парнев отметил, что для развития спроса на электросудостроение необходима государственная поддержка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В России на данный момент есть потенциал строительства не менее 216 новых электросудов, сообщил гендиректор "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) Михаил Парнев на пленарном заседании "Морская отрасль России: инновации и конкурентоспособность в условиях нового миропорядка" на международной выставке "Нева".

"Согласно актуализированному плану мероприятий, направленных на развитие электросудостроения, мы полагаем, что не менее 216 электросудов - это тот потенциал, который на сегодня существует для реализации внутри страны", - сказал он. Парнев отметил, что компания в ближайшее время планирует заключить контракт на поставку 20 электросудов.

По словам гендиректора ГТЛК, для развития спроса на электросудостроение необходима государственная поддержка. "К сожалению, такой спрос напрямую будет зависеть от эффективности мер господдержки. Находясь между судостроителями и эксплуатирующими организациями, мы понимаем, что нужны меры господдержки и мы разрабатываем программы совместно с Минпромторгом" - отметил Парнев.

Гендиректор компании отметил, что ГТЛК видит большой спрос на электросуда в регионах и в компании готовы дальше реализовывать проекты, подобные проекту судов "Экобас" в Москве и в других областях страны. "Мы очень хотели бы, чтобы не только Москва озвучивала подобные впечатляющие показатели, но и города, расположенные также на водных артериях, могли также с гордостью заявлять о достигнутых результатах. Мы понимаем, что у регионов, и, по нашему мнению, по нашим оценкам, очень большой потенциал и большой спрос на эти суда. Как ГТЛК, мы готовы дальше продолжать реализовывать подобные масштабные проекты в любом городе нашей страны. По нашей оценке, 37 регионов России к этому на сегодняшний день готовы", - отметил он.

Кроме того, компания планирует работать над продвижением льготного лизинга для развития внутренних вод. "Будем активно продвигать именно льготный лизинг в части развития внутренних водных путей, в том числе и работать с источниками финансирования данных проектов", - сказал Парнев.

По данным главы компании, на данный момент портфель ГТЛК насчитывает 93 судна, из которых 56 находится на этапе строительства. "На сегодняшний день мы приняли и передали в эксплуатацию 42 единицы на общую сумму порядка 10 млрд. До конца года мы уверены, что еще 5 единиц нам будет поставлено на сумму порядка 760 млн. В период 2028 года мы должны принять еще 51 единицу на сумму 44 млрд", - уточнил Парнев.

Основанная в 1991 году выставка "Нева" является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, входит в десятку крупнейших мировых выставок.