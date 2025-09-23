К 17:31 мск он составил 2 754,17 пункта

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи замедлил рост в ходе основной торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне выступления президента США Дональда Трампа на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По данным на 17:06 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,02%, до 2 788,07 пункта. К 17:31 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 754,17 пункта (+0,48%).

В это же время индекс РТС составлял 1 040,93 пункта (+1,28%).

Трамп заявил, что упорно работает над разрешением украинского конфликта. Он также вновь сказал, что конфликт на Украине никогда не начался бы, если бы к власти не пришел его предшественник на посту президента США Джо Байден. Кроме того, Трамп раскритиковал Индию, Китай и союзников США по НАТО за закупки российских энергоносителей.